Plus Mayen/Mendig

Mayen und Mendig fiebern dem Lokalduell entgegen – TuS ist gegen Spitzenreiter Eintracht Außenseiter

Von Jan Müller

i Schon häufig einen Schritt zu spät kamen die Mayener Fußballer (links mit Tom Johann) in dieser Saison. Die Folge: Nach elf Spielen und nur 13 Punkten befindet sich der TuS in Abstiegsgefahr – und ausgerechnet nun steigt im Nettetal das Derby gegen Spitzenreiter SV Eintracht Mendig. Foto: Peter Seydel

An diesem Samstag ist es wieder so weit: Um 15.30 Uhr steigt im Mayener Nettetalstadion das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TuS Mayen und dem SV Eintracht Mendig. War das Lokalduell in der vergangenen Saison noch ein Aufeinandertreffen zweier Aufstiegsaspiranten in der Fußball-Bezirksliga Mitte, so herrschen in diesem Jahr komplett andere Voraussetzungen.