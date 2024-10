Elfmeter oder nicht? Nach dieser Szene schieden sich im Bezirksligaderby zwischen TuS Mayen und Eintracht Mendig die Geister. Der Mayener Fabian Müllen (vorn) spielt den Ball an der Strafraumlinie an seinem Gegenspieler Alexej Eberhardt vorbei, wird vom Mendiger Kapitän von hinten attackiert und kommt zu Fall. Der Schiedsrichter pfiff Freistoß, der TuS wollte Elfmeter – am Ende blieb's beim 0:0. Foto: Jörg Niebergall