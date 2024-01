Nach rund anderthalb Monaten Winterpause starten die drei Fußball-Bezirksliga-Vertreter der Region langsam aber sicher in die Vorbereitung zur Ende Februar respektive Anfang März startenden Rückrunde. Während die SG Maifeld-Elztal und Spitzenreiter SG Eintracht Mendig bereits die ersten Einheiten in den Beinen haben, fällt der Startschuss beim TuS Mayen am kommenden Sonntag.