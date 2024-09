Plus Mayen/Mendig/Elztal

Mayen empfängt Oberzissen und hofft auf den ersten Sieg – Heimspiele auch für Mendig und Maifeld-Elztal

Von Redaktion

i Für die Mendiger Fußballer sind die ersten Spiele in der Bezirksliga Mitte glänzend verlaufen: Drei Siege und ein Unentschieden aus vier Partien stehen zu Buche, am Sonntag steht nun das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG Mülheim-Kärlich II auf dem Programm. Foto: Jörg Niebergall

Nach einem spielfreien Wochenende steht der SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor einer englischen Woche. Den Auftakt machen die Vulkanstädter am Sonntagnachmittag an der Brauerstraße gegen die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich, ehe am Mittwoch das Spiel gegen den SV Weitersburg und am darauffolgenden Sonntag die Partie beim Ahrweiler BC II folgen.