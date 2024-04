Plus Mayen Mayen braucht Sieg – TuS spielt zu Hause gegen Oberzissen Von Jan Müller Nach dem missglückten Auswärtsspiel beim FV Rübenach (0:2) steht für den TuS Mayen an diesem Samstag wieder ein Heimspiel auf dem Programm: Ab 15.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Marc Steil den Rhein/Ahr-Rivalen SV Oberzissen im Mayener Nettetalstadion. Lesezeit: 1 Minute

Die Gäste feierten zuletzt drei Siege in Folge und haben nun sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Dass der SVO in der Tabelle überhaupt so weit unten vorzufinden ist, verwundert Steil: „Qualitativ gehört Oberzissen nicht dorthin. Sie haben ein gutes Team und sind unangenehm zu bespielen. Nichtsdestotrotz bin ich fest ...