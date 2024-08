Plus Mendig/Mayen

Mayen beginnt zu Hause gegen Aufsteiger Untermosel – Mendig spielt in Oberzissen

Von Jan Müller

i Souverän am Gegner vorbeikommen, wie hier Josip Bilac (vorn in Rot), will der TuS Mayen auch im ersten Bezirksligaspiel der Saison im Nettetal gegen Aufsteiger SV Untermosel. Foto: René Weiss

Der SV Eintracht Mendig startet mit einem Derby in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntag gastieren die Vulkanstädter um 15 Uhr beim Rhein/Ahr-Rivalen SV Oberzissen. Derweil geht es für den TuS Mayen schon am heutigen Samstag los: mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Untermosel. Die SG Maifeld-Elztal steigt erst am 17. August mit dem Heimspiel gegen den TuS Oberwinter in die Saison ein.