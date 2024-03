Plus Bogel Marner und Co. versuchen Widrigkeiten zu trotzen: BoReiBo fährt mit allerhand Nöten nach Weitersburg Von Stefan Nink i Marvin Funk Foto: Andreas Hergenhahn Lesezeit: 2 Minuten Sämtlichen Anfragen der der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich auf Verlegung der für diesen Sonntag, 15 Uhr, angesetzten Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte beim SV Weitersburg konnte seitens der Koblenzer nicht entsprochen werden, so fahren die Dreifach-Kombinierten vom hinteren Taunus mit einem Rumpfteam auf die erste Anhöhe des Westerwaldes.

„Wir hätten gerne schon am Freitagabend gespielt. Aber da ging es bei den Weitersburgern nicht. Hätte es unter Flutlicht geklappt, dann hätten Dustin Maus, Jannick Breithaupt und Andre Dillenberger noch mitwirken können“, erklärt SG-Trainer Patrick Marner. Da das Trio am Samstag in schneereiche Gefilde abreist, muss Marner nicht nur auf ...