Drei englische Wochen in Serie, acht Spiele innerhalb von 30 Tagen – für die SG Maifeld-Elztal startet die zweite Hälfte der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte äußerst intensiv. Am Freitagabend, 20 Uhr, gastiert der untere Tabellennachbar SV Weitersburg zum Auftakt auf dem Mertlocher Kunstrasenplatz.