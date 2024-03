Plus Mertloch

Maifeld-Elztal kann sich deutlich von Abstiegsrängen absetzen – Am Freitag gegen Oberwesel

Von Lutz Klattenberg

In der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt die SG Maifeld-Elztal am Freitagabend (20 Uhr) die SG Viertäler Oberwesel. Auf dem Mertlocher Kunstrasenplatz will sich die Mannschaft des Trainerduos Florian Breitbach und Lars Lauber nach dem ersten Sieg des Jahres bei der Grafschafter SG, weiter vom unteren Tabellendrittel entfernen.