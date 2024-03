Plus Westum

Macht Westum gegen direkten Rivalen nächsten Schritt? – Mit Emmelshausen kommt unmittelbarer Nachbar

Von Jan Müller

Die SG Westum/Löhndorf mischt im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder kräftig mit. Nach drei Siegen in Folge ist das rettende Ufer wieder in greifbarer Nähe. Den nächsten Schritt kann das Team von Trainer Tomas Lopez am Abend des Ostersamstags machen, wenn ab 19.30 Uhr der unmittelbare Konkurrent TSV Emmelshausen auf dem Westumer Kunstrasen gastiert.