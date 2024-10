Plus Mayen Lukasmarkt beginnt, TuS Mayen gewinnt – SG Elztal kommt in der Nachspielzeit zum 2:2 i Hochbetrieb im Weitersburger Strafraum: Die Mayener setzten den Gästen mächtig zu und konnten sich am Ende über ein 2:0 freuen – und drei wichtige Punkte. Foto: Peter Seydel Pünktlich zum Start des Lukasmarktes haben die Bezirksligafußballer des TuS Mayen den zweiten Saisonsieg feiern können. Im heimischen Nettetalstadion bezwang das Team von Trainer Marc Steil den SV Weitersburg und sammelte somit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die SG Elztal kam in der Nachspielzeit zu einem Unentschieden gegen Anadolu. Lesezeit: 4 Minuten

TuS Mayen - SV Weitersburg 2:0 (0:0) Vor rund 150 Zuschauern starteten die TuSser engagiert in die Begegnung. Nach ersten Torannäherungen in der ersten Viertelstunde wähnte man sich in Minute 19 bereits in Führung. Einen Querpass von Devin Amedov drückte Tim Schneider mehr schlecht als recht über die Linie, ehe der ...