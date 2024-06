Liebshausen, Emmelshausen, Boppard, Rheinböllen und Oberwesel: Viele Neue, einige Abgänge

Den einen zieht es zurück in die Heimat USA, den anderen nach Liebshausen: Rheinböllens Stürmer Jairo Barreras (in Schwarz) wird in die Staaten zurückkehren. Somit trifft er kommende Saison nicht mehr auf Niederburgs Joel Paul (links), der zur SG Liebshausen wechselt. Foto: hjs-Foto