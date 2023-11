Plus Liebshausen Liebshausen dreht Derby beim 6:3 gegen Emmelshausen nach 2:3-Pausenrückstand Tore gibt es immer zu sehen, wenn die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal antritt. Dieses Mal ein 6:3 (2:3) gegen den TSV Emmelshausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Dabei lag der Derby-Gast aus Emmelshausen zur Halbzeit verdient mit 3:2 in Front. Von Robert Mattern

„Berg runter“ und mit Rückenwind in Liebshausen drehte die Elf von Trainer Tobias Lautz noch den Rückstand in einen Sieg mit drei Toren Vorsprung. „Das war die beste erste Halbzeit, seit ich Trainer in Emmelshausen bin“, war TSV-Trainer André Steinbach sehr zufrieden mit den ersten 45 Minuten. Das Spielgeschehen bewegte sich ...