Plus Koblenz

Legen Rübenach und Metternich nach? Mülheimer Zweite will endlich den ersten Sieg

Von Wilfried Zils

i In Argenthal sollen für die Germania die nächsten Punkte her: Metternichs Trainer Leo de Sousa. Foto: Didi Mühlen

In der Bezirksliga Mitte sehnt die SG 2000 Mülheim-Kärlich II den ersten Sieg herbei. Die nächste Chance für das Schlusslicht gibt's am Freitagabend bei der SG Maifeld-Elztal. Während der FC Metternich nach dem Erfolg gegen Mayen in Argenthal nachlegen will, ist der FV Rübenach vor dem Duell in Mayen zuversichtlich. Die Partie des SV Anadolu gegen den SV Mendig wurde auf kommenden Mittwoch, 2. Oktober, 19.30 Uhr, verlegt.