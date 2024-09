Plus Mayen

„Kranke“ Bopparder schlagen auch Mayen – Neun Punkte aus drei Spielen nach 3:2

Von Mirko Bernd

i Gefährliche Szene im Bopparder Strafraum: SSV-Spieler Andrii Podlaznik (links) kommt zu spät, aber der Mayener Sean Flies (am Boden) bringt den Ball nicht an Torwart Julian Spöri vorbei. Foto: Peter Seydel

So langsam wird einem der SSV Boppard unheimlich: Im dritten Spiel gelang dem Team von Trainer Michael Hild der dritte Sieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach den beiden Aufsteigern Rheinböllen und Untermosel musste nun ein etabliertes Team dran glauben, der SSV siegte am Donnerstagabend mit 3:2 (1:1) beim TuS Mayen und machte den Fehlstart der ambitionierten Gastgeber mit zwei Punkten aus vier Spielen perfekt.