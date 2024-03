Plus Mayen/Mendig/Maifeld

Kommt Mayen dem Tabellenführer näher? – Spitzenspiel bei der SG Vordereifel

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Mayens Trainer Marc Steil und der TuS Mayen fahren zum Spitzenspiel zur SG Vordereifel. Foto: Jörg Niebergall

Am Ostersonntag steigt auf dem Rasenplatz in Laubach das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte: Tabellenführer SG Vordereifel Laubach erwartet den Zweiten TuS Mayen. Derweil fährt die SG Mendig nach Bogel, während die SG Maifeld-Elztal bereits am heutigen Samstag gefordert ist.