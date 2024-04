Plus Rübenach

Knappe Niederlage: Rübenachs Sascha Engel trifft Viertäler Oberwesel in der 87. Minute mit dem 2:1 ins Mark

Von Michael Bongard

Wenigstens ein Punkt hätte der SG Viertäler Oberwesel schon so gut getan. Aber auch daraus wurde nichts. In der Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag Oberwesel durch ein Gegentor in der 87. Minute unglücklich mit 1:2 (1:1) beim neuen Tabellenfünften FV Rübenach.