Kann Westum dem TuS Oberwinter Paroli bieten? – Oberzissen verliert – Grafschaft glaubt an Sieg

Von Lutz Klattenberg, Daniel Fischer

i Den SSV Boppard hat die SG Westum (am Ball Christian Fuchs) mit 3:0 aussteigen lassen. Kann sich der Vorletzte nun auch in Oberwinter behaupten? Foto: Vollrath

Während sich der TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga mit einem Sieg in Schwung gebracht hat fürs Derby gegen die SG Westum/Löhndorf, musste der SV Oberzissen eine weitere Niederlage hinnehmen. Der hat am Wochenende nun spielfrei. Derweil glaubt die Grafschafter SG an einen Heimsieg gegen die SG Maifeld-Elztal.