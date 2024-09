Plus Oberwinter/Oberzissen/Ahrweiler Kann Oberwinter die starken Bopparder aufhalten? Heimspiele auch für Oberzissen und Ahrweiler II Von Jan Müller, Lutz Klattenberg i Oberwinters Max Blohm (vorn im weißen Trikot) zieht im Heimspiel gegen Mayen ab – vor zwei Wochen, nach dem 1:1-Unentschieden, standen beide Klubs noch ohne Sieg in der Bezirksliga da. Mittlerweile sieht es anders aus, die Eifeler haben zuletzt gegen den SV Oberzissen 3:0 gewonnen, und der TuS Oberwinter feierte in Argenthal mit dem 3:2 sein erstes Erfolgserlebnis. Jetzt kommt aber Tabellenführer Boppard nach Oberwinter. Foto: Vollrath Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen für den TuS Oberwinter, den SV Oberzissen und den Ahrweiler BC II Heimspiele auf dem Programm. Lesezeit: 4 Minuten

TuS Oberwinter -SSV Boppard So., 15 Uhr Nach dem ersten Saisonsieg soll es bei Oberwinter um Trainer Cornel Hirt weiter aufwärtsgehen. Die nächste Heimaufgabe ist jedoch ziemlich schwierig, denn der SSV Boppard gastiert auf der Bandorfer Höhe, und der ist mit fünf Siegen in Serie in die Spielzeit gestartet. Ein Offensivakteur spielt ...