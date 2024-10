Plus Kreis Ahrweiler

Im Derby treffen zwei formstarke Teams aufeinander: Oberzissen erwartet Oberwinter

Von Jan Müller

i Gespannte Blicke voraus: Während der TuS Oberwinter (weiße Trikots) mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge zum Derby beim SV Oberzissen fährt, der zuletzt zweimal hintereinander gewann, geht der Ahrweiler BC II mit drei Niederlagen in Serie ins Heimspiel gegen de SV Anadoluspor. Foto: Vollrath

Am Sonntag kommt es in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu einem Rhein/Ahr-Derby zweier formstarker Mannschaften, wenn der SV Oberzissen den TuS Oberwinter erwartet. Derweil durchlebt Aufsteiger Ahrweiler BC II derzeit eine erste Durststrecke. Nach drei Niederlagen in Folge will das Team des Trainerduos Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini im kommenden Heimspiel nun wieder punkten.