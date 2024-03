Plus Oberwesel

Gutes oder miserables Szenario? Viertäler Oberwesel steht bei der SG Maifeld am Scheideweg

Von Michael Bongard

Die SG Maifeld-Elztal (10. Platz/25 Punkte) und der Drittletzte SG Viertäler Oberwesel (15. Platz/13 Punkte) eröffnen am Freitag um 20 Uhr in Mertloch den 22. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Die Oberweseler stehen am Scheideweg. Sie müssen bei sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Rang 13 und die SG Bogel dringend eine Siegesserie starten, ansonsten wird der Abstiegskampf immer aussichtsloser.