Plus Koblenz

FV Rübenach besiegt Maifeld-Elztal – FC Metternich patzt gegen Rheinböllen

Von Wilfried Zils, Jan Müller

i Heimniederlage für Bezirksligist FC Metternich: Die Blauen unterlagen dem TuS Rheinböllen mit 1:3. Foto: Didi Mühlen

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat Aufsteiger SV Untermosel in Oberzissen ein spektakuläres Spiel abgeliefert und nach 1:4-Pausenrückstand noch 5:4 gewonnen. Ebenfalls erfolgreich war am Wochenende der FV Rübenach mit einem 3:1-Sieg gegen die SG Maifeld-Elztal.