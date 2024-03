Ersatzgeschwächte Emmelshausener kassieren 0:2 bei Anadolu – Dörr sieht spät Rot

Das 1:0 für Anadolu Spor direkt nach der Pause erzielte Hüseyin Karalalek (in Schwarz, links) mit diesem Kopfball. Stevenson Dörr (Nummer 22), der in der Nachspielzeit Rot sah, und Lukas Seis können nur zusehen. Der TSV verlor am Ende 0:2 auf der Asche von Feste Franz. Foto: #ckpicture