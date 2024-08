Plus Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen

Erinnerungen, Neuland und Derby zum Auftakt – Reizvolle Spiele für Ahrweiler II, Oberzissen und Oberwinter

Von Jan Müller, Lutz Klattenberg

i Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt ist dem SV Oberzissen (in Weiß) mit dem 3:2 im Rheinlandpokal bei der SG Weißenthurm (blaue Trikots) gelungen. Nun kommt am Sonntag mit Mendig gleich ein starker Gegner. Foto: René Weiss

Der Ahrweiler BC II betritt am Samstag Neuland. Da gastiert das Team des Trainerduos Kourosch Hosseini/Filip Dickebohm beim ehemaligen Oberligisten TSV Emmelshausen und absolviert dabei ihr erstes Pflichtspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte überhaupt. Derweil erwartet den SV Oberzissen zu Hause das reizvolle Derby gegen die SG Eintracht Mendig. Auch der TuS Oberwinter hat am Sonntag Heimrecht – und zwar gegen einen Gegner, bei dem Erinnerungen aufkommen.