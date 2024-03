Plus Simmern Emmelshausen muss auswärts die härteste Nuss knacken – Liebshausen holt Semih Backes Von Mirko Bernd , Michael Bongard i Das Rennen gegen die SG Vordereifel haben Nico Wilki (rechts) und Liebshausen mit 0:2 verloren, nun geht es nach Westum. Foto: B&P Schmitt Dreimal auswärts müssen die Fußball-Bezirksligisten SG Liebshausen, SSV Boppard und TSV Emmelshausen am Sonntag ran, die schwerste Aufgabe steht sicherlich dem TSV bevor. Lesezeit: 3 Minuten

SG Westum/Löhndorf - SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (So., 14.30 Uhr, in Westum). Unter der Woche hatten wir berichtet, dass der aktuelle Trainer des A-Ligisten SG Niederburg, Marc Thiele, im Sommer ins Liebshausener Trainerteam einsteigt und Spielertrainer Simon Peifer und Co-Trainer Marvin Schulzki unterstützt. In dem Zuge war von einem möglichen Abgang am ...