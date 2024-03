Plus Simmern

Emmelshausen: Blatt sucht Steinbach-Nachfolger, Westum wartet – SSV daheim, SG auswärts

Von Mirko Bernd , Michael Bongard

i Der im Sommer ausscheidende Geschäftsführer Patrick Schmitz (links) und sein designierter Nachfolger Florian Stein (rechts) flankieren das neue Trainerteam der SG 99 Andernach: Isabelle Hawel und André Steinbach führen ab der Saison 2024/25 die Mannschaft der Bäckermädchen in der 2. Liga, hinzu kommt Verena Willinek (zurzeit in Norwegen). Foto: Tobias Jenatschek

Das Oster-Programm in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit zwei Spielen an Karsamstag und vier an Ostersonntag findet ohne die SG Viertäler Oberwesel statt. Der abstiegsbedrohte Tabellenvorletzte gastiert erst am Dienstag um 20 Uhr beim Tabellenfünften FV Rübenach.