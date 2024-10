Plus Mendig Eintracht Mendig schüttelt Verfolger Untermosel ab – Vulkanstädter siegen 3:0 Von Jan Müller i Kopfballduell zwischen Mendigs Jacob Groß (links) und Untermosels Luca Brücken – die Eintracht setzte sich im Duell gegen den starken Verfolger am Ende klar mit 3:0 durch. Foto: Jörg Niebergall Der SV Eintracht Mendig ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiterhin nicht zu stoppen: Die Vulkanstädter gewannen ihr Heimspiel an der Brauerstraße gegen Verfolger SV Untermosel mit 3:0 (0:0) und vergrößerten durch den neunten Sieg im elften Spiel den Vorsprung auf den dritten Platz bereits auf zehn Punkte. Der Aufsteiger von der Mosel lieferte der Eintracht den erwartet schweren Kampf, musste allerdings in der zweiten Halbzeit Lehrgeld zahlen. Lesezeit: 2 Minuten

Mendigs Trainer Damir Mrkalj war nach dem Spiel hochzufrieden, was nicht nur an den drei Punkten, sondern vielmehr an der Art und Weise des Sieges lag: „Unser Plan ist vollkommen aufgegangen. Die Mannschaft hat diesen über weite Strecken auch gut umgesetzt. Wir haben Untermosel in Hälfte eins bewusst das Spiel ...