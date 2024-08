Plus Mülheim-Kärlich Ein Start nach Maß für Rübenach – FV siegt bei SG Mülheim-Kärlich II mit 4:1 Von Wilfried Zils Die SG Mülheim-Kärlich II hat ihr Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FV Rübenach mit 1:4 (1:2) verloren. Damit wurde Rübenach seiner Favoritenstellung gerecht und zeigte, dass der 7:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen den SV Weitersburg nicht dem Zufall entsprach. Lesezeit: 2 Minuten

Für die Mannschaft von Trainer Benedikt Lauer ist es ein Start nach Maß in die Saison. Für die Gastgeber hingegen ist es ein klassischer Fehlstart – am ersten Spieltag hatte die SG-Reserve bereits beim FC Metternich 1:2 verloren. Auf dem Kunstrasen am Mülheimer Schul- und Sportzentrum waren gerade zwei Minuten gespielt, ...