Das letzte Aufeinandertreffen in Emmelshausen ging am 21. April klar mit 3:0 an den TSV um Youngster Mohamad Alhaj (rechts), der damals als A-Junior mitwirkte, am Sonntag (15 Uhr) ist er „offiziell“ als Seniorenspieler dabei und könnte wieder auf Boppards Routinier Cadgas Karabalci treffen. Damals wurde die Partie wegen eines medizinischen Notfalls bei einem Zuschauer nach 88 Minuten abgebrochen, die Klubs einigten sich darauf, dass die Partie 3:0 gewertet wurde. SSV-Coach Michael Hild sagt im Rückblick: „Da haben wir alles vermissen lassen, was man in einem Derby braucht, das wollen wir besser machen.“ Am Sonntag gibt es Aufschluss darüber, ob das klappt. Foto: hjs-Foto