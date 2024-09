Plus Koblenz Derbys im Mittelpunkt: Anadolu gegen Weitersburg und Untermosel gegen Metternich Von Wilfried Zils i In dieser Szene sind die beiden Emmelshausener Doppelpacker Simon Scheid (links) und Mohamad Alhaj in der Defensive gegen Anadolus Kerim Faljic beschäftigt, für die Offensive taten sie aber auch einiges und schossen alle Treffer des TSV beim 4:2-Sieg über die Koblenzer, auf die nun das Derby gegen Weitersburg wartet. Foto: hjs-Foto Aufatmen in Rübenach: Die kleine Negativserie ist gestoppt und dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Maifeld-Elztal soll am Wochenende ein Auswärtserfolg in Rheinböllen folgen. Lesezeit: 3 Minuten

Selten ist ein Aufsteiger erfolgreicher in die Saison gestartet als der SV Untermosel. Die Moselaner empfangen am Sonntag den FC Metternich und werden alles daran setzen, um ihren Erfolgsweg fortzusetzen. Die unerwartete Schlappe des SV Anadolu in Emmelshausen will die Mannschaft von Trainer Dzenis Ramovic im Heimspiel gegen Weitersburg wettmachen. SV ...