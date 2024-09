Derby zwischen TSV Emmelshausen und TuS Rheinböllen: Das letzte Liga-Duell ist lange her

Am 10. April 2016 trafen der TSV Emmelshausen und der TuS Rheinböllen letztmals in einem Liga-Duell aufeinander, auch damals war es die Bezirksliga Mitte. Der TSV wurde damals Meister, Rheinböllen Elfter. Zwei der drei Spieler werden wohl auch am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße auf dem Feld stehen mit Jonas Bersch (Mitte) für den TSV und Fabio Aquila für den TuS. Timo Helmerich (links) hat seine Schuhe schon länger an den Nagel gehängt. Emmelshausen gewann damals übrigens mit 6:1, das Hinspiel ging mit 1:0 an den TSV. Foto: Wolgang Schmidt