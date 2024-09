Plus Koblenz

Der FC Metternich ist beim Bruder-Duell in der Kaul der Favorit – Anadolu fährt nach Emmelshausen

Von Wilfried Zils

i Während die Karbacher (vorn links mit Max Wilschrey, rechts Leonardo dos Santos) jubeln, drehen die Metternich (in blauen Trikots im Hintergrund) nach der 3:4-Niederlage im Rheinlandpokal enttäuscht ab. Foto: René Weiss

In die Erfolgsspur zurückkehren, das ist das Vorhaben des FV Rübenach im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Maifeld-Elztal. Beim Aufsteiger BC Ahrweiler II will die SG Mülheim-Kärlich II den ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit holen, allerdings sind die Hausherren hervorragend gestartet und nur schwer zu bezwingen.