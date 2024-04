Das Derby der Rhein-Hunsrück-Stadtklubs: TSV Emmelshausen unter Druck, SSV Boppard nicht

Im Hinspiel gewann der SSV Boppard (links mit Grace Balegamire) gegen den TSV Emmelshausen um Stevenson Dörr souverän mit 3:0. Balegamire kam später in die Partie, Dörr spielte von Beginn an – so ähnlich könnte es auch am Sonntag im Rückspiel aussehen. Foto: Mark Dieler