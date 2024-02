Ein Déjà-vu zum Jahresauftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte erlebte die SG Eintracht Mendig am Sonntagnachmittag an der heimischen Brauerstraße. Im ersten Ligaspiel des Jahres, welches gleichzeitig das Pflichtspieldebüt von André Marx als Trainer der „Vulkanstädter“ bedeutete, musste man sich dem TSV Emmelshausen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.