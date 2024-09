Plus Boppard

Boppards neuer Torjäger: Männchen macht's wieder doppelt beim 2:1 gegen Ahrweiler II

Von Sascha Wetzlar

i Der Mann des Samstagabends und der ersten Bezirksliga-Wochen überhaupt am Ball: Boppards Neuzugang Louis Männchen (links) traf schon achtmal für den SSV in fünf Spielen, auch im Heimspiel gegen den Ahrweiler BC II traf er beim 2:1 doppelt und feierte mit seinem Teamkollegen Nijas Ilyasov den fünften Sieg im fünften Spiel. Foto: Mark Dieler

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SSV Boppard auch sein fünftes Saisonspiel gewonnen. Gegen den gut gestarteten Aufsteiger Ahrweiler BC II sorgte Neuzugang Louis Männchen per Doppelpack (25., 62.) für den Dreier. Theodor Slavov glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus (42.). Mit einem Sieg hätte Ahrweilers Rheinlandliga-Reserve Boppard sogar überholt, so grüßt der SSV weiterhin von ganz oben mit vollen 15 Zählern, Ahrweiler bleibt bei 10 Punkten stehen.