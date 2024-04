Bopparder Derbywoche beginnt daheim gegen Oberwesel – Petrovici soll beim SSV bleiben

Ob das Rückspiel zwischen Oberwesel mit Sebastian Mitchard (in Blau) und Boppard um Spielmacher Gabriel Petrovici ein enges Rennen wird? Am Samstag geht der SSV sicherlich als Favorit und zwölf Punkten mehr in die Partie, bereits das Hinspiel wurde 2:0 gewonnen. Foto: Mark Dieler