Plus Boppard Boppard verliert in Metternich 2:4, bleibt aber Dritter – Spätes Gelb-Rot für Tomme In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SSV Boppard das verlegte Spiel vom Wochenende beim FC Metternich mit 2:4 (1:2) verloren, es war die dritte Bopparder Saisonniederlage. Die kann der SSV allerdings recht gut verschmerzen, denn zum einen war der Gegner ein guter und zum anderen tut es auch in der Tabelle nicht großartig weh, denn die Bopparder bleiben mit guten 18 Punkten Dritter, Metternich um den aus Boppard stammenden Coach Leo De Sousa ist Sechster (15 Punkte). Lesezeit: 1 Minute

SSV-Trainer Michael Hild machte in erster Linie Hälfte eins und das schwache Abwehrverhalten vor den Metternicher Toren eins bis drei für die Niederlage verantwortlich: „Die erste Halbzeit war nicht so gut. wir haben bei den ersten drei Gegentoren Geschenke verteilt, das war zu viel, um in Metternich was zu holen.“ Das ...