Boppard siegt im „Not-gegen-Elend-Duell“ gegen Argenthal mit 1:0 – Schröder trifft

Von Sascha Wetzlar

i Die späte Entscheidung im Bopparder Bomag-Stadion: SSV-Angreifer Yannik Schröder (in Grün-Weiß) traf aus spitzem Winkel zum 1:0 gegen Argenthal um (von links) Leon Schulzki, Jarno Lorenz und Semih Backes, nachdem er zuvor SG-Torwart Leon Roth umkurvt hatte. Es war der einziger Treffer in einem schwachen Rhein-Hunsrück-Derby. Foto: Mark Dieler

Vier Spiele, vier Siege: So lautet bisher die überraschende, makellose Bilanz des SSV Boppard in der Saison 2024/25. Der Lohn: Die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte, punktgleich mit Aufsteiger Untermosel Kobern, der aber ein Spiel mehr absolviert hat. Doch über das Zustandekommen des vierten Saisonerfolgs gegen die SG Argenthal/Mörschbach/ Liebshausen, die mit sieben Punkten Siebter ist, wollten alle Beteiligten nach dem 1:0 (0:0) lieber den Mantel des Schweigens legen.