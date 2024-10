Plus Boppard Boppard macht 0:6 mit 3:1 vergessen: Schröders Doppelpack entscheidet Spiel gegen Maifeld Von Mirko Bernd i In dieser Szene hielt sich Boppards Demetrius Pfoo den Maifelder Jonas Hemgesberg vom Leib, nach 30 Minuten traf der Gäste-Akteur trotzdem zum 1:1. Der SSV um Routinier Pfoo setzte sich aber mit 3:1 durch. Foto: hjs-Foto Der SSV Boppard hat nach zwei Niederlagen hintereinander wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden: Mit dem 3:1 (1:1) zu Hause gegen die SG Maifeld-Elztal rückten die Bopparder in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf den zweiten Tabellenplatz vor mit 18 Punkten. Lesezeit: 2 Minuten

„Das war bitter nötig“, sagte SSV-Coach Michael Hild, gerade nach dem Totalausfall beim 0:6 am vergangenen Freitag daheim gegen Oberzissen. Dieses Spiel war auch noch einmal Thema in der Kabine vor der Partie am Mittwoch, damit war Oberzissen aber auch abgehakt. Die ganze Konzentration lag auf dem Spiel gegen den Vorletzten ...