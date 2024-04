Plus Vettelhoven Boppard feiert ersten Sieg seit dem 5. November 2023 – Jebri und Pitkowski nach Rübenach Von Mirko Bernd Der SSV Boppard hat noch mal ein Spiel gewonnen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Das 5:2 (1:2) beim Schlusslicht Grafschafter SG war der erste Sieg seit dem 4:0 gegen Mendig am 5. November 2023 – und es war ein sehr wichtiger für die Bopparder, die noch Tabellenelfter sind, aber nun eben mit 28 Punkten. Die Gastgeber (zehn Punkte), die wie der SSV aufgestiegen waren, können für die A-Klasse planen. Aber auch Boppard darf sich nicht zurücklehnen. Lesezeit: 1 Minute

Auf die Frage, ob Boppard in der ersten Hälfte sein Auswärtsgesicht und in der zweiten sein Heimgesicht gezeigt habe, antwortete SSV-Coach Michael Hild schmunzelnd: „Eher in beiden Hälften unser Chancenverwertungs-Gesicht.“ Denn schon in Abschnitt eins hatten die Gäste, die seit langem wieder sehr stark besetzt waren, riesige Chancen. Aber es ...