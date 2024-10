Plus Boppard Boppard fährt entspannt zum Nachholspiel nach Metternich Von Mirko Bernd Nach einem freien Wochenende ist der SSV Boppard nun binnen vier Tagen zweimal in der Fußball-Bezirksliga Mitte an der Reihe.

Am Dienstag (19.45 Uhr) geht es im Nachholspiel zum FC Metternich, der um die Verlegung gebeten hatte, am Freitag (20 Uhr) steht dann regulär das Heimspiel gegen den FV Rübenach an. Boppards Trainer Michael Hild kann mit seiner Elf recht entspannt in die beiden Partien gehen. „Wir haben nicht viel ...