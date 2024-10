Plus Boppard Boppard: Bärendienst bei 0:3-Niederlage – Ilyasov sieht Rot, Ex-Spieler trifft zum 1:0 Von Matthias Schlenger i Zwei Protagonisten des Freitagabends im Zweikampf: Der Ex-Bopparder Philipp Pitkowski (in Rot), der im Sommer zum FV Rübenach wechselte, traf nach 61 Minuten zum 1:0 für seinen neuen Klub. Boppards Nijas Ilyasov sah zehn Minuten später Rot nach einer Tätlichkeit beim 0:3. Foto: Mark Dieler Die Trends der vergangenen Wochen haben sich fortgesetzt: Mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg, dem vierten Sieg in Serie, hat Fußball-Bezirksligist FV Rübenach im Verfolgerduell beim SSV Boppard Tabellenplatz zwei gefestigt. Für Boppard war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen, es stehen aber weiter gute 18 Punkte zu Buche. Lesezeit: 2 Minuten

Doch hätte es nach ausgeglichener erster Spielhälfte nicht so kommen müssen. „Gegen eine solche Top-Mannschaft hätten wir in Bestbesetzung sein müssen“, haderte SSV-Trainer Michael Hild. Von jener Bestbesetzung ist man nun sogar weiter entfernt als zuvor, da Nijas Ilyasov seiner Mannschaft demnächst fehlen wird. In einem Gerangel um den Ball, ...