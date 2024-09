Plus Mülheim-Kärlich Beleidigung und Unterbrechung: Unschöne Szenen in Mülheim-Kärlich Anadolu gewinnt 3:2 Wilfried Zils Von Stefan Lebert Unschöne Szenen am Mülheim-Kärlicher Schulsportzentrum: Ein Mülheim-Kärlicher Zuschauer, nach Informationen unserer Zeitung offenbar der Vater eines SG 2000-Spielers, beleidigte nach Aussagen von Mülheimer Seite und vonseiten des Gegners, Anadolu Koblenz, mehrfach Spieler von Anadolu und später auch ein Vorstandsmitglied der Koblenzer. Daraufhin kam es kurz zu Handgreiflichkeiten und in der Folge zu einer etwa 20-minütigen Spielunterbrechung. Lesezeit: 3 Minuten

Aufgrund dieses Vorfalls geriet die sportlich interessante Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und Anadolu Koblenz etwas in den Hintergrund. Mülheim hatte lange Zeit mit 2:0 geführt und stand vor seinem ersten Saisonsieg, ehe Anadolu in den Schlussminuten und in der Nachspielzeit das Spiel doch noch drehte ...