Plus Oberwesel Auftakt bei Mülheim-Kärlich II: Oberwesel muss sofort in Erfolgsspur abbiegen 13 Punkte aus 18 Spielen – so lautet die magere Bilanz der SG Viertäler Oberwesel vor dem Restrundenstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Noch 14 Partien hat der Tabellendrittletzte Oberwesel, um den Abstieg abzuwenden. Von Michael Bongard

Den Anfang macht am Freitag (20 Uhr) das Auswärtsspiel bei der SG Mülheim-Kärlich II. Die Oberweseler müssen sofort in die Erfolgsspur abbiegen, denn eigentlich zählt nur ein Sieg in Mülheim-Kärlich. Der Blick auf die Tabelle verrät das: Oberwesel ist wie gesagt Drittletzter mit 13 Punkten, vier Mannschaften müssen in die A-Klasse ...