Plus Rhein-Lahn Aufstieg als Tormann und Funktionär: Patrick Michel vom TV Bornich gewinnt den Kreisehrenamtspreis Rhein-Lahn Beim Fußball ist Tempo für Patrick Michel nicht nur auf dem Spielfeld wichtig. „Mit dem Abpfiff geht schon der nächste Spieltag los“, sagt er, denn es beginnt zum Beispiel direkt wieder die Suche nach Aktiven für die anstehenden Aufgaben auf dem Feld. Der Abteilungsleiter des TV Bornich arbeitet so engagiert für seinen Verein, dass er mit dem Kreisehrenamtspreis Rhein-Lahn des Fußballkreises ausgezeichnet wurde. Von Thorsten Stötzer

Zu Hause war der Bornicher Vereinsvorsitzende Andreas Becker ein wichtiger Impulsgeber für Patrick Michel. Der wollte vor Jahren mehr aktive Spieler, die näher am sportlichen Geschehen dran sind, in die Vorstandsarbeit einbinden. So wurde Patrick Michel Anfang 2019 Abteilungsleiter des TVB und hütete parallel das Tor der Ersten. Bald gelang ...