Argenthaler drehen die Partie gegen Metternich – Rot für Toumpan und Coach de Sousa

Nach drei Niederlagen in Folge durfte die SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach (in Rot, am Boden Leon Schulzkin und dahinter Leo Wilhelm) wieder einen Dreier bejubeln beim 2:1 gegen den FC Metternich um Kubilay Toumpan. Für die Metternicher war es ein gebrauchter Tag nicht nur wegen der Niederlage, wegen Beleidigung des Schiedsrichters sah Toumpan in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Foto: B&P Schmitt