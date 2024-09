Plus Argenthal

Argenthal verliert in Überzahl mit 2:3 gegen Oberwinter – Beide Trainer mit Problemen

Von Sascha Wetzlar

i Maximilian Elz (rotes Trikot, links) und Robin Gründer trafen für die SG Argenthal, dennoch verloren die Hunsrücker trotz 85 Minuten Überzahl gegen den TuS Oberwinter mit 2:3. Foto: B&P Schmitt

Die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen kommt in dieser Spielzeit einfach nicht in Fahrt. Im Argenthaler Waldstadion setzte es gegen den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte eine 2:3 (1:1)-Niederlage. Dabei half es noch nicht einmal, 85 Minuten in Überzahl zu spielen. Die SG rutschte mit sieben Punkten auf Rang acht ab, der TuS Oberwinter klettert von den Abstiegsrängen hoch auf die Elf und das mit sechs Zählern.