Beim Testspiel SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen (rote Trikots) gegen TuS Rheinböllen (3:1) vor drei Wochen im Rahmen des Hahn-Automation-Cups in Biebern war bei Marvin Schulzki (rechts) noch alles in Ordnung, jetzt droht dem spielenden Argenthaler Co-Trainer nach einer erneuten Knieverletzung wieder eine lange Pause. Das trübte die Stimmung im SG-Lager vor dem Bezirksliga-Auftakt gegen den Aufsteiger und ärgsten Lokalrivalen Rheinböllen am Sonntag um 14.45 Uhr im Argenthaler Waldstadion. Foto: B&P Schmitt