Plus Oberzissen Argenthal liegt in Oberzissen nach 31 Minuten mit 0:4 hinten und ist nun Fünftletzter Von Michael Bongard Bei der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen geht es bergab in der Fußball-Bezirksliga Mitte – leistungsmäßig und auch in der Tabelle. Das 0:4 (0:4) beim Vorletzten SV Oberzissen war die dritte Pleite in Folge. Argenthal ist nun Fünftletzter, punktgleich mit dem Viertletzten Emmelshausen. Lesezeit: 2 Minuten

Vier Mannschaften steigen am Saisonende ab, in der derzeitigen Verfassung ist die SG Argenthal ein Abstiegskandidat. Das 0:1 in Boppard war schlecht, das 2:3 im 85-minütiger Überzahl gegen den bis dahin sieglosen TuS Oberwinter vor einer Woche ebenfalls – und nun die „Krönung“ in Oberzissen. Nach 31 Minuten stand es bereits ...