Plus Argenthal

Argenthal gewinnt das Derby gegen Rheinböllen: Sousa weiß, was er nicht vermisst hat

Von Sascha Wetzlar

i Nichts wurde es mit einer Überraschung im Argenthaler Waldstadion: Aufsteiger TuS Rheinböllen (in Weiß, von links mit Julian Hohns und Jannik Zander) musste sich beim Lokalrivalen SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach um Spielertrainer Simon Peifer mit 0:3 geschlagen geben. Foto: B&P Schmitt

„Jetzt fällt mir wieder ein, was ich nicht an der Bezirksliga vermisst habe“, sagte Rheinböllens Coach Rafael Sousa trocken nach Spielschluss, als er siegreiche Argenthaler die „Derbysieger-Lieder“ anstimmen hörte. Gerade hatte sein Team des Aufsteigers TuS Rheinböllen nach guter erster Hälfte mit 0:3 (0:1) bei der SG Argenthal/Liebshausen/ Mörschbach in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Kürzeren gezogen.